La Juventus deve ancora fare a meno di Bremer: salterà la Fiorentina

Filtra ottimismo in casa Juventus dopo i controlli odierni a Lione riguardanti Gleison Bremer. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il difensore bianconero avrebbe ricevuto il via libera per la ripresa graduale del lavoro con il gruppo: decisione arrivata dal chirurgo che lo aveva operato prima ai legamenti e poi al menisco. Il difensore brasiliano, fermo dallo scorso 27 settembre, punterà l'inizio di dicembre come periodo per poter rientrate in campo, momento che vedrà la Vecchia Signora impegnata in un trittico di partite particolarmente delicate per i bianconeri. Spalletti quindi dovrà ancora fare a meno del difensore brasiliano sicuramente per la sfida di domenica contro la Fiorentina, per la sfida di Champions contro il Bodo Glimt, per la sfida di campionato contro il Cagliari e infine per la sfida di Coppa Italia contro l'Udinese, sperando di poterlo avere a disposizione il difensore brasiliano per il match del 7 dicembre al Maradona per il big match contro il Napoli.

In alternativa, restano nel mirino la sfida di Champions League contro il Pafos del 10 dicembre o la trasferta di Bologna del 14. La volontà del calciatore sarebbe comunque quella di voler rientrare al più presto, vista la sua importanza nel reparto difensivo bianconero: non è un caso infatti che la Juventus abbia perso le uniche tre partite stagionali proprio durante la sua assenza. Questa volontà, però, si starebbe scontrando con la prudenza del club.