AEK, sold out il settore ospite al Franchi. Saranno circa 1300 i tifosi greci presenti

vedi letture

Sono già terminati i biglietti a disposizione dei tifosi greci dell'AEK Atene per la trasferta allo stadio Artemio Franchi di giovedì prossimo contro la Fiorentina nel quarto turno del girone di Conference League. A rivelarlo è statoi il portale Inaek.com, che sottolinea come non appena la piattaforma di biglietteria online ha aperto alle ore 14:00 la domanda è stata enorme e tutti i biglietti sono stati esauriti in pochi minuti, arrivando a circa 1.300 tagliandi venduti.