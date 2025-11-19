Juve verso Firenze: Kelly in gruppo, Cabal da domani. Vlahovic ancora a parte

Juve verso Firenze: Kelly in gruppo, Cabal da domani. Vlahovic ancora a parteFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:20Avversari
di Redazione FV

Ultime sulla Juventus, direttamente dal corrispondente di Tuttomercatoweb.com. La squadra di Spalletti, in vista del match di sabato contro la Fiorentina, recupera forze fresche in difesa: come riporta infatti TMW, Kelly è tornato in gruppo, mentre Cabal ha lavorato a parte.

Quest'ultimo però a partire da domani (giovedì, ndr) dovrebbe riprendere ad allenarsi con i compagni. Dusan Vlahovic, infine, si è allenato a parte. Gli esami di due giorni fa hanno escluso lesioni, ma è comunque da verificare che il centravanti serbo, alle prese con un sovraccarico muscolare, possa esserci al Franchi per il grande ritorno da ex.