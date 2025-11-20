Dagli inviati Barzagli: "Una serata per Davide ma dietro c'è un grande lavoro della famiglia per la ricerca"

L'ex difensore e vice allenatore dell'Italia Under 21 Andrea Barzagli ha parlato a margine della cena benefica organizzata dall'associazione Astori al Viola Park: "Mi fa piacere essere qui per abbracciare la famiglia Astori per una questione sentimentale mia verso Davide e poi per vedere gli sviluppi di questo importante progetto con basi solide. E' una serata all'insegna di Davide ma dietro c'è tanto lavoro della famiglia per dare un contributo alla ricerca".

Da fiorentino ti fa piacere che la famiglia Astori abbia questo legame con Firenze? "Penso sia una conseguenza del legame della città con Davide purtroppo anche per quello che è successo. Penso che in questo caso la risposta viene da tutti ed è quello che conta"

Il mondo del calcio si è unito, non esistono bandiere, stasera ci sarà anche Chiellini: "E' un dramma che ha toccato tutti, le rivalità sportive ci sono ma ci stringiamo tutti per questi avvenimenti".

Approvata anche la legge Bove, c'è più attenzione ora? "C'erano meno attenzioni forse ai miei tempi ma le visite ci sono sempre stateanchge se principalmente c'è da istruire i ragazzi perché è una cosa che riguarda loro. Io la vedevo come una visita da dare alla società ed invece ti riguarda personalmente e sarebbe giusto anche come far utilizzare i soccorsi giusti e dare queste informazioni già ai ragazzi".