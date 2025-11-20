Incontro Funaro-Uefa, dialogo positivo sul progetto e sui requisiti EVA: il punto

L’incontro con la Uefa che si è tenuto a Nyon tra la sindaca di Firenze Sara Funaro, i dirigenti di Palazzo Vecchio, i rappresentanti di ACF Fiorentina e i progettisti di Arup, è stato positivo. In questo primo appuntamento, a cui ne seguiranno altri, è stato presentato il progetto relativo alla ristrutturazione dello stadio Franchi, anche in relazione ai requisiti Uefa per queste manifestazioni.

Il dialogo si è soffermato non soltanto sul progetto relativo all’impianto sportivo, ma anche sui requisiti EVA (Economic Value Added), sul tema della mobilità pubblica attraverso le tramvie e il trasporto locale, sulla ricettività della città ad ospitare eventi di grande portata e sull’assetto delle aree urbane attorno allo stadio. Seguiranno altre interlocuzioni, fino ad arrivare al momento della presentazione della candidatura di Firenze che sarà con scadenza luglio 2026. Un ringraziamento va alla Uefa e alla Figc per questo primo incontro e per il percorso di confronto avviato.