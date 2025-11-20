Franchi, sabato novità. CorFio: "Arrivate le strutture per la Curva"

Il Corriere Fiorentino scrive che sabato allo stadio Franchi saranno visibili ulteriori novità legate alla ristrutturazione. Sono arrivate le nuove strutture destinate alla Curva Fiesole - si legge - con due gru nella zona del fondo campo: una a ridosso della curva e un’altra fissa fra la Fiesole e la tribuna laterale. Le travi vedranno la montatura direttamente dai produttori, mentre si lavora adesso alla struttura che sosterrà il nuovo cuore caldo della tifoseria.

Insieme alle colonne esterne e interne andrà a costituire la copertura nord, ovvero quella che terrà “calda” la gente della Fiesole, della tribuna e di metà Maratona. Per vedere arrivare le carpenterie metalliche, però, ci vorrà più tempo.