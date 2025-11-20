Italia, sarà l'Irlanda del Nord l'avversario ai play off. Possibilità Dzeko in finale

L'Italia è venuta a conoscenza della sua avversaria nella semifinale play off che si giocherà a marzo e che decreterà il futuro degli azzurri in vista della partecipazione ai Mondiali del 2026. I ragazzi di Gennaro Gattuso dovranno vedersela, in casa, con l'Irlanda del Nord in semifinale, squadra già affrontata nel 2021 quando all'allora squadra di Mancini sarebbe servito vincere 2-0 fuori casa per accedere direttamente ai Mondiali in Qatar e invece furono fermati sullo 0-0.

La finale invece, che verrà disputata fuori casa, sarà contro una tra Galles e Bosnia, squadra di cui è capitano l'attaccante viola Edin Dzeko.