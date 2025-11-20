Emergenza Juve, Rugani costringe Spalletti ad affidarsi ai soliti tre in difesa

vedi letture

La Juventus è in una situazione di forte emergenza in difesa verso la sfida di Firenze. L'infortunio di Rugani (lesione di basso grado al muscolo del soleo della gamba destra, che lo terrà fuori dai giochi per almeno tre settimane) e i ritorni last minute di Lloyd Kelly e Cabal, che saranno a disposizione solo in panchina, frenano i piani di Spalletti, che secondo quanto detto in conferenza stampa anche dall'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, aveva intenzione di schierare una difesa a quattro al Franchi.

Questo con molta probabilità non sarà possibile per il tecnico bianconero, che dovrà optare nuovamente per una difesa tre, affidandosi agli ormai inamovibili, Pierre Kalulu e Federico Gatti, che potrebbero essere affiancati dall'adattato, Teun Koopmeiners, che dall'arrivo di Spalletti ha trovato nuova linfa nel ruolo di braccetto sinistro, al quale sono spesso affidate le manovre e le scelte di inizio azione. Queste sono le candidature preferite, per quanto visto finora, dal tecnico di Certaldo, che ha scelta limitata anche sugli esterni a supporto dei tre di difesa in fase difensiva: a sinistra ci sarà Cambiaso, mentre a destra salgono le chance per McKennie.