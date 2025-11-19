Qui Juve: Spalletti pensa soprattutto alla Champions. Da valutare Vlahovic

vedi letture

Tuttosport fa il punto in casa Juventus a tre giorni dalla sfida con la Fiorentina: Luciano Spalletti pensa alla Fiorentina ma anche alla serie di impegni fittissimi dei bianconeri. Dopo la trasferta di Firenze ci sarà quella più impegnativa (anche dal punto di vista logistico) contro il Bodo Glimt, gara di Champions in programma martedì, a qualche chilometro dal circolo polare artico. Intanto buone notizie in difesa per la Juve, con Lloyd Kelly che si può considerare recuperato al 100%. A Firenze, in sostanza, ci sarà, ma dovrebbe partire dalla panchina. Agevolando nuovamente l’utilizzo di Koopmeiners nella linea dei difensori. La Juve sta anche per riabbracciare Juan Cabal che, dopo un mese e mezzo dopo l’infortunio rimediato in Champions League contro il Villarreal, spera addirittura in una convocazione per la Fiorentina.

Piedi di piombo obbligatori, scrive Tuttosport, per quanto concerne Dusan Vlahovic. Il serbo continua le terapie, non ha messo piede in campo e se non ci saranno controindicazioni potrebbe rivedersi domani. La Juve confida di portarlo a Firenze, ma non forzerà l’utilizzo dal primo minuto, anche perché pure in Norvegia servirà la miglior squadra possibile. I Nazionali rientrati alla Continassa sono Cambiaso e Locatelli, ma anche il francese Thuram e il portoghese Conceiçao. Le loro condizioni sono tutte buone: nessuno è tornato a Torino acciaccato o con fastidi di natura fisica .