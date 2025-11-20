Dagli inviati Marco Astori: "A Firenze respiriamo il bene che ci volete. Peccato per Pioli e per la squadra"

Marco Astori, neo presidente dell'associazione "David Astori", ha parlato a margine della cena benefica organizzata al Viola Park dall'associazione stessa: "E' la mia prima uscita da presidente perché la famiglia ha voluto essere più nel vivo della'Associazione ma ringraziamo comunque Luigi Miranda che ci ha dato tanto finché c'è stato questo avvicendamento a gigno. Per noi è una serata emozionante, un nuovo punto di partenza perché vogliamo fare tante cose anche ambiziose e vedremo se riusciremo a farle ma ce la metteremo tutta. Siamo in contatto con il Monzino centro cardiologico di Milano e con altre realtà".

Sempre forte il legame con Firenze? "Mi fa tanto piacere, scendere a Firenze è sempre un'emozione perché si respira il bene che ci volete e ci fa piacere essere qui"

Peccato per le sorti della squadra: "Ci dispiace per la squadra perché le potenzialità ci sono e ci dispiace per Stefano ovviamente ma il calcio è così. Ma per la squadra costruitsa penso ce la faranno anche se devono imparare a lottare in quella posizione".