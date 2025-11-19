Palladino si presenta: "Avuto tante chiamate ma ho aspettato l'Atalanta"

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa da nuovo allenatore dell’Atalanta: “Sono molto felice di essere qui all'Atalanta: in una grande società e mi sento di dire che io e insieme al mio staff faremo di tutto per portarla in alto. Voglio ringraziare la famiglia Percassi, Pagliuca e D'Amico per la grande opportunità".

Ha studiato tanto in questi mesi: quanto si sente cresciuto dopo l'addio alla Fiorentina?

"Ho avuto modo di studiare in tanto in questi mesi anche per crescere. Ho avuto tante chiamate, ma ho aspettato l'Atalanta: ci ho messo poco a dire di sì, anche perché abbiamo gli stessi obiettivi. Vogliamo portare la Dea a battagliare su tutti i campi".

Scamacca farà lo stesso percorso di Kean?

"E' rientrato dalla Nazionale con grande voglia. Krstovic gioca nella stessa posizione di Gianluca: entrambi possono fare bene. Sono sicuro che le sue qualità verranno fuori: a me interessa vedere delle buone prestazioni, poi il goal verrà da sé".

Questa Atalanta può ancora sperare nell'Europa?

"Il nostro obiettivo è quello. La rosa è forte, la società ha fatto dei grandi acquisti e credo che questa squadra debba fare di più. Credo molto nella forza di questo gruppo".

Che bagaglio si porta dopo le esperienze di Monza e Firenze?

"Sono cresciuto molto lì. Per me essere all'Atalanta è grande soddisfazione, e credo che la piazza merita ovviamente una squadra che combatte: che rispecchi lo spirito dei bergamaschi".

Quanto sarà fondamentale la compattezza della società, soprattutto nei momenti di difficoltà?

"L'Atalanta è una grande famiglia. Quello che mi ha sorpreso della società è sicuramente questo aspetto: la compattezza, il sostegno e la fiducia ovviamente nei miei confronti".