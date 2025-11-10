Juventus: si avvicina un recupero per Spalletti contro la Fiorentina
La Juventus sarà il prossimo avversario della squadra viola al rientro della sosta. Una sfida sentitissima da entrambe le tifoserie e che vedrà di fronte due squadre in cerca di riscatto: la Fiorentina, per abbandonare l'ultimo posto in classifica, la Juventus per riprendere la marcia dopo gli ultimi due pareggi contro lo Sporting in Champions League, e contro il Torino in campionato. In vista della sfida contro la squadra viola, ecco che potrebbe arrivare un recupero importante proprio per la Vecchia Signora.
Si tratta di Juan Cabal, terzino colombiano ai box dalla partita di Champions League fra Juve e Villarreal a causa di una lesione muscolare alla coscia. Lo riporta ilbianconero.com
