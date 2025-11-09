Colombo: "Gol importante, ho dovuto reagire agli errori. De Rossi? Ottimo condottiero"

L'attaccante del Genoa Lorenzo Colombo è intervenuto in conferenza stampa la termine della sfida del Ferraris tra i rossoblu e la Fiorentina. Queste le sue parole: "Gol confusionario ma per noi attaccanti è importante il gol. Ho dovuto reagire perché due occasioni sfortunate le ho avute. Va bene quello che accade, ma importante metterci cuore ed oggi cuore ci ho messo".

C'è il rigorista?

"C'è il rigorista designato ma non voglio dirlo. Provarli è normale, ne avevo già calciati. Devi essere bravo a ricreare l'atmosfera che esiste allo stadio. Sembra una cosa semplice ma non lo è".

Importante il gol?

"E' fondamentale, farlo sotto la Nord è importante anche di più. Spero si sia notata la reazione".

Ora siete più compatti, cosa ha portato De Rossi

"Lo conoscete come giocatore, ci ha portato quella grinta che ha dentro che poi si mette in campo. Il mister in questo è uno dei migliori nella storia del calcio da calciatore ma anche da tecnico. Già oggi mi è sembrato un ottimo condottiero".