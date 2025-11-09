Genoa, Jean Onana out per la sfida contro la Fiorentina: ecco il motivo
Per la gara tra Genoa e Fiorentina il nuovo tecnico rossoblù Daniele De Rossi non avrà a disposizione l'infortunato Jean Onana. Il centrocampista camerunese non è stato infatti inserito nella lista dei convocati per oggi. Il calciatore ritornato a Genova negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, come riportato da Tuttomercatoweb.com, ha riportato un risentimento al flessore destro.
La vicenda verrà rivalutata nei prossimi giorni insieme allo staff della nazionale del Camerun. Onana resta così fermo a una presenza in stagione, quella da 12 minuti nella sfida poi persa con il Torino per 2-1.
