De Rossi debutta confermando la formazione di Murgita-Criscito: la probabile del Genoa

Genoa-Fiorentina non sarà solo la gara debutto di Paolo Vanoli sulla panchina viola, perché la stessa cosa accadrà sull'altro fronte. Daniele De Rossi esordirà infatti da tecnico del Grifone, con una formazione molto simile al 3-5-2 con cui Roberto Murgita e Domenico Criscito hanno sbancato Reggio Emilia, riferisce TMW stilando la probabile. Sicura sarà l’assenza dello squalificato Malinovskyi rimpiazzato in mezzo al campo da uno fra Stanciu e Masini che farà reparto con Thorsby e Frendrup mentre sulle corsie Norton-Cuffy sembra favorito a destra e Martin a sinistra.

Dubbi anche in attacco con Colombo e Vitinha che potrebbero essere rincofermati ma occhio a Messias, Ekuban ed Ekhator. In difesa davanti a Leali spazio a Marcandalli, Ostigard e Vasquez.