De Rossi: "Se avessi potuto scegliere con chi non esordire, avrei scelto la Fiorentina"

Daniele De Rossi, nella conferenza di presentazione come nuovo allenatore del Genoa in programma oggi alle 14:00, ha parlato anche della sfida di domenica pomeriggio contro la Fiorentina allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, ecco le sue parole in merito alla partita: "Se avessi potuto scegliere con che squadra non esordire sulla panchina del Genoa, avrei scelto la Fiorentina. Hanno giocatori che sono capaci di mettere in mostra la migliore prestazione anche in un momento negativo. Ma anche noi siamo forti. Il Ferraris sarà gremito e i ragazzi hanno un'ottima forma fisica.

Sarà un Genoa che ci farà sperare e sognare per il futuro". Il nuovo tecnico rossoblu ha parlato anche dell'infortunio di Malinovskyi: "Sicuramente non ci sarà. E' un giocatore che ho sempre apprezzato, ma dovrà meritarsi il posto come i suoi compagni. Ma chi lo sostituirà farà bene".