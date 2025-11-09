Conference League, dopo la Juve l'AEK Atene: il momento dei greci

Dopo la sosta nazionali la Fiorentina tornerà in campo sabato 22 novembre contro la Juventus in Serie A. La ripartenza in Europa invece è in programma giovedì 27 novembre alle 21.00 al Franchi contro l'Aek Atene. Come i viola, anche i greci hanno giocato oggi pomeriggio in campionato ma a differenza della formazione di Vanoli hanno vinto 1-0 la propria partita contro l'Ofi Creta.

Prima di affrontare i gigliati la formazione ateniese, in cui milita l'ex Fiorentina Luka Jovic, giocherà domenica 23 novembre alle 20:00 contro l'Aris Salonicco. Nella Super League Ellada i gialloneri dopo 10 partite sono terzi a quota 22 punti, 2 lunghezze dietro il Paok Salonicco secondo e 3 lunghezze dietro l'Olympiacos. In Conference League invece la formazione di Nikolic ha ottenuto 4 punti grazie al successo per 6-0 contro l'Aberdeen e al pareggio 1-1 contro lo Shamrock Rovers. Nella gara inaugurale della fase a girone unico invece l'Aek Atene aveva perso 3-1 contro il Celje.