Dagli inviati Henriksen in sala stampa: "Vinto contro una squadra che ha speso quasi 100 milioni sul mercato"

Bo Henriksen, allenatore del Mainz, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei tedeschi per 2-1 contro la Fiorentina in Conference League: "Nei primi 15 minuti abbiamo giocato bene, poi abbiamo concesso il gol e siamo stati esitanti. Ma sono orgoglioso per la forza e l'energia della squadra. All'intervallo abbiamo parlato di ciò che dovevamo fare, dovevamo essere coraggiosi e lo sono stati, infatti abbiamo vinto all'ultimo minuto. L'1-1 poteva andare anche bene ma siamo stati coraggiosi nell'andare a cercare il vantaggio che poi è arrivato. Speriamo di avvertire le stesse sensazioni che abbiamo provato questa sera".

Come ha vissuto il gol segnato all'ultimo minuto?

"Questo è il bello del calcio. Sono queste emozioni. Abbiamo visto che volevamo sempre di più, siamo riusciti col pressing a vincere. La cosa importante sono le sensazioni e le magie di queste partite. Parlo spesso di coraggio, non abbiamo vinto molte partite in questa prima parte ma abbiamo un buon gioco. Il gol è meritato, i ragazzi lavorano molto per ottenere questo tipo di successi. Dobbiamo continuare a crederci, anche quando prendiamo gol come successo oggi. La panchina è impazzita quando abbiamo segnato perché è la bellezza del calcio. Vorremmo avere più esperienze come quelle di stasera. Sono molto felice per i giocatori".

Aveva studiato i cambi che vi hanno portato a vincere la partita?

"Il nostro piano era quello di provarci nella ripresa. L'importante è avere fiducia in tanti calciatori e poter fare delle rotazioni. Lee era stanco, ma è importante avere fiducia in tutti i giocatori. Il piano era quello che poi abbiamo attuato. Hanno funzionato, abbiamo vinto perché abbiamo qualità anche in panchina".

All'inizio la Fiorentina poteva segnare anche 3 gol, cosa non stava funzionando?

"Abbiamo commesso un errore sul primo gol. E' importante però pensare che la Fiorentina è una squadra che ha speso quasi 100 milioni sul mercato. Dopo il gol abbiamo esitato fino all'intervallo. Nella prima metà della partita ha fatto errori ed è andata in difficoltà, poi siamo migliorati ed è cambiata la partita".