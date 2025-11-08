I convocati di De Rossi per la Fiorentina. Chiamato il giovane Celik
FirenzeViola.it
Il Genoa ha reso noto l’elenco dei calciatori convocati per la gara di domani contro la Fiorentina. Mister De Rossi alla sua prima sulla panchina del Grifone deve fare a meno di Otoa, che rientrerà dopo la sosta, e per ricomporre il numero di difensori ha precettato Alin Kumer Celik dalla Primavera. Questo l'elenco dei convocati:
Carboni Valentin
Celik Alin
Colombo Lorenzo
Cornet Maxwel
Cuenca Hugo
Ekhator Jeff
Ekuban Caleb
Ellertsson Mikael
Fini Seydou
Frendrup Morten
Grønbaek Albert
Leali Nicola
Marcandalli Alessandro
Martin Aaron
Masini Patrizio
Messias Júnior
Norton-Cuffy Brooke
Østigård Leo
Sabelli Stefano
Siegrist Benjamin
Sommarriva Daniele
Stanciu Nicolae
Thorsby Morten
Vasquez Johan
Venturino Lorenzo
Vitinha Vitor
Pubblicità
Avversari
Vademecum per Vanoli. Venti problemi da risolvere. Il primo: mai pensare “ci salveremo perché siamo la Fiorentina”di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Vademecum per Vanoli. Venti problemi da risolvere. Il primo: mai pensare “ci salveremo perché siamo la Fiorentina”
Copertina
Luca CalamaiSe non giocavano contro Pioli la situazione è veramente grave. Vanoli dovrà rifare la preparazione. Nel mercato invernale serve un leader a centrocampo e un grande difensore
Stefano PrizioLa madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com