I convocati di De Rossi per la Fiorentina. Chiamato il giovane Celik

I convocati di De Rossi per la Fiorentina. Chiamato il giovane CelikFirenzeViola.it
Oggi alle 21:00Avversari
di Redazione FV

Il Genoa ha reso noto l’elenco dei calciatori convocati per la gara di domani contro la Fiorentina. Mister De Rossi alla sua prima sulla panchina del Grifone deve fare a meno di Otoa, che rientrerà dopo la sosta, e per ricomporre il numero di difensori ha precettato Alin Kumer Celik dalla Primavera. Questo l'elenco dei convocati:

Carboni Valentin
Celik Alin
Colombo Lorenzo
Cornet Maxwel
Cuenca Hugo
Ekhator Jeff
Ekuban Caleb
Ellertsson Mikael
Fini Seydou
Frendrup Morten
Grønbaek Albert
Leali Nicola
Marcandalli Alessandro
Martin Aaron
Masini Patrizio
Messias Júnior
Norton-Cuffy Brooke
Østigård Leo
Sabelli Stefano
Siegrist Benjamin
Sommarriva Daniele
Stanciu Nicolae
Thorsby Morten
Vasquez Johan
Venturino Lorenzo
Vitinha Vitor