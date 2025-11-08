I convocati di De Rossi per la Fiorentina. Chiamato il giovane Celik

Il Genoa ha reso noto l’elenco dei calciatori convocati per la gara di domani contro la Fiorentina. Mister De Rossi alla sua prima sulla panchina del Grifone deve fare a meno di Otoa, che rientrerà dopo la sosta, e per ricomporre il numero di difensori ha precettato Alin Kumer Celik dalla Primavera. Questo l'elenco dei convocati:

Carboni Valentin

Celik Alin

Colombo Lorenzo

Cornet Maxwel

Cuenca Hugo

Ekhator Jeff

Ekuban Caleb

Ellertsson Mikael

Fini Seydou

Frendrup Morten

Grønbaek Albert

Leali Nicola

Marcandalli Alessandro

Martin Aaron

Masini Patrizio

Messias Júnior

Norton-Cuffy Brooke

Østigård Leo

Sabelli Stefano

Siegrist Benjamin

Sommarriva Daniele

Stanciu Nicolae

Thorsby Morten

Vasquez Johan

Venturino Lorenzo

Vitinha Vitor