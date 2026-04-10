Glasner: "Fiorentina brava 15-20 minuti della ripresa ma soddisfatto della prestazione. Ora il secondo atto"

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Oliver Glasner, tecnico del Crystal Palace, ieri sera si è detto più soddisfatto della prestazione che del risultato: "Più importante per me è stata la prestazione," ha detto il manager, come riportato sul sito ufficiale degli inglesi "soprattutto nel primo tempo, e diciamo negli ultimi 20 o 25 minuti. È stata una prestazione davvero fantastica con grande potenza, giocando davvero bene, mettendo pressione e attaccando sempre l'area, giocando la palla dietro. Penso che il secondo gol sia stato così con Dani Muñoz, con il pallone di Kamada".

"Questo era il piano. Sapevamo che erano molto, molto compatti - prosegue - ma poi stavamo davvero andando dietro e creando tante occasioni. È stato davvero bello da vedere. Ma dall'altra parte, abbiamo visto, credo forse nei 15 o 20 minuti dopo l'intervallo, quanto sia brava la Fiorentina in questa situazione, e una volta ci sono serviti la traversa e Dean Henderson. La Fiorentina è partita più aggressiva nel secondo tempo. Abbiamo perso la palla troppo in fretta. Ma nel complesso, l'energia qui a Selhurst, con i nostri tifosi, dalla squadra, è stata ottima. Sono davvero soddisfatto di quello che ho visto. Il primo passo è fatto, ma dobbiamo fare il secondo a Firenze la prossima settimana".