Qui Genoa, problemi muscolari per Meichtry: è allarme in vista dei viola
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Oggi giorno di riposo per il Genoa - prossimo avversario della Fiorentina in campionato - dopo la ripresa della preparazione in settimana a Pegli.
L’edizione genovese de La Repubblica spiega che i riflettori sono puntati sulle condizioni di Franz-Ethan Meichtry. Il giocatore non è sceso in campo con la nazionale Under 21 della Svizzera a causa di un risentimento muscolare ed è rientrato a Genova: domani lo staff medico del Genoa effettuerà tutti gli accertamenti medici per valutarne la gravità. Una brutta tegola per De Rossi e lo stesso Meichtry che aveva dimostrato entrando in campo dalla panchina di poter dare un apporto importante alla squadra.
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