Qui Genoa, problemi muscolari per Meichtry: è allarme in vista dei viola

Qui Genoa, problemi muscolari per Meichtry: è allarme in vista dei violaFirenzeViola.it
Oggi alle 19:40Avversari
di Redazione FV

Oggi giorno di riposo per il Genoa - prossimo avversario della Fiorentina in campionato - dopo la ripresa della preparazione in settimana a Pegli.

L’edizione genovese de La Repubblica spiega che i riflettori sono puntati sulle condizioni di Franz-Ethan Meichtry. Il giocatore non è sceso in campo con la nazionale Under 21 della Svizzera a causa di un risentimento muscolare ed è rientrato a Genova: domani lo staff medico del Genoa effettuerà tutti gli accertamenti medici per valutarne la gravità.  Una brutta tegola per De Rossi e lo stesso Meichtry che aveva dimostrato entrando in campo dalla panchina di poter dare un apporto importante alla squadra.