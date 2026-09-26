Genoa, quanto lavoro per De Rossi: il tecnico rossoblù proverà a rilanciare Sow

Dopo le prime cinque giornate e i due impegni di Coppa Italia, il Genoa, prossimo avversario in campionato della Fiorentina dopo la sosta, deve ancora capire quanto possano incidere i nuovi arrivati. Sow, Meichtry, Havel, Drameh e Mitaj non hanno ancora convinto pienamente, ma il Secolo XIX invita alla prudenza prima di trarre conclusioni. A frenare alcuni giocatori sono stati soprattutto problemi fisici, infortuni e un mercato chiuso tardi. Anche il Mondiale potrebbe aver condizionato Sow, Ostigard e Vasquez, ancora non al meglio.

L’ex Siviglia, in particolare, deve ritrovare la condizione. Per Sow c’è poi una questione tattica. La sua capacità di inserirsi dovrebbe essere un’arma importante, ma finora è emersa poco. Utilizzato spesso in posizione più arretrata e con compiti di costruzione, rischia di non sfruttare le sue qualità e di avere un impatto limitato sulla manovra rossoblù.