Solo 7 punti per il Napoli. Allegri fa la partenza peggiore degli ultimi 8 anni

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L’1-1 contro la Fiorentina ha confermato un avvio complicato per il Napoli di Massimiliano Allegri, che chiude il primo mini-ciclo di campionato con appena 7 punti su 15 disponibili. Gli azzurri hanno ottenuto due vittorie, contro Genoa e Bologna, oltre al pareggio del Franchi e alle sconfitte contro Como e Inter.

Un dato che evidenzia le difficoltà dell’inizio della nuova gestione: nelle ultime otto stagioni, nessun Napoli aveva raccolto così pochi punti dopo le prime cinque giornate. Per confronto, Conte era a 12 punti un anno fa, Spalletti arrivò a 15 nel 2021/22 e persino il Napoli di Rudi Garcia, protagonista di un avvio difficile, ne aveva conquistati 8. Lo riporta TMW.