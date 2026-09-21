Dopo il pari di Firenze cresce la tensione Allegri-Napoli: luna di miele finita?

vedi letture

Il pareggio con la Fiorentina ha lasciato strascichi all'interno del Napoli, tra Allegri e lo spogliatoio oltre che far segnare i primi malumori con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto ricostruisce La Repubblica, la squadra contro la Fiorentina non ha reagito all'input del suo nuovo allenatore e non è riuscita a far propria una sfida che sembrava in discesa grazie al vantaggio con il gol di Gilmour. L'atteggiamento del Napoli, tra errori, leggerezze e un mix di appagamento e stanchezza, ha fatto infuriare Allegri.

I leader dello spogliatoio già in estate gli avevano garantito di essere prontissimi per ripartire con la stessa fame di vittorie di prima, dopo il biennio dispendioso a livello di stress. Inoltre Allegri li aveva sollevati dallo stress di una preparazione fisica troppo dura e alleggerendo l'atmosfera dentro e fuori dallo spogliatoio durante i ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro. Il campo però non lo ha ripagato, con 3 sconfitte, due vittorie e il pari di ieri e dunque il tecnico si è sentito tradito.

Inoltre sembra finita la luna di miele con De Laurentiis, sparito dai radar e assente anche alle partite casalinghe nonostante Allegri sentisse di essersi guadagnato un bonus, non avendo mai sollevato polemiche sul mercato. Il tecnico si è trovato a risolvere da solo il momento delicato - si legge - tra infortuni e il nervosimo dei giocatori. Nervosismo esploso in un paio di litigi nel corso degli allenamenti a Castel Volturno. Il primo pagato con una punizione troppo blanda da Noa Lang e il secondo rimasto impunito.