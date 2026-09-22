Qui Genoa, giovedì la ripresa degli allenamenti: tanti assenti per De Rossi
Il Genoa riprenderà giovedì prossimo gli allenamenti, si legge sull’edizione genovese de La Repubblica. Daniele De Rossi (ieri all’incontro a Lissone con Grieco, dirigente accompagnatore degli arbitri, per l’incontro con i vertici Aia a Lissone) dovrà far uscire la squadra nell’oscurità in cui è piombata dopo queste prime cinque giornate di campionato: c’è bisogno del lavoro e di una vittoria.
Saranno assenti nove assenti per gli impegni nelle nazionali: Vasquez (Messico), Ostigard (Norvegia), Osmajic (Montenegro), Sow (Svizzera), Mitaj (Albania), Ellertsson (Islanda), Meichtry (Svizzera Under 21), Puczka (Austria Under 21), Wiafe (Italia Under 19). Tutti gli altri saranno al “Signorini” per ritrovare la forma migliore e soprattutto le sincronie tra difesa, centrocampo e attacco.
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