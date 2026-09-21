Genoa, De Rossi non rischia: sarà in panchina con la Fiorentina. Dubbi sul ds

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Un punto in cinque partite, una vittoria che in campionato manca dallo scorso mese di aprile. Il Genoa, sconfitto anche a Parma, è in crisi ma la società ha riconfermato la fiducia all'allenatore Daniele De Rossi in vista della lunga sosta di campionato. Lo riporta il sito dell'emittente genovese TeleNord che tuttavia specifica che alcune ombre si addensano sul destino del direttore sportivo Diego Lopez, che sarebbe a rischio.

La situazione è in evoluzione e i prossimi giorni saranno decisivi per conoscere meglio il futuro dei rossoblù. Ricordiamo che il Genoa, dopo la lunga sosta di campionato, sarà la prossima avversaria della Fiorentina (match in programma sabato 10 ottobre alle 15 allo stadio Ferraris di Genova).