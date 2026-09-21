Genoa, De Rossi non rischia: sarà in panchina con la Fiorentina. Dubbi sul ds
FirenzeViola.it
Un punto in cinque partite, una vittoria che in campionato manca dallo scorso mese di aprile. Il Genoa, sconfitto anche a Parma, è in crisi ma la società ha riconfermato la fiducia all'allenatore Daniele De Rossi in vista della lunga sosta di campionato. Lo riporta il sito dell'emittente genovese TeleNord che tuttavia specifica che alcune ombre si addensano sul destino del direttore sportivo Diego Lopez, che sarebbe a rischio.
La situazione è in evoluzione e i prossimi giorni saranno decisivi per conoscere meglio il futuro dei rossoblù. Ricordiamo che il Genoa, dopo la lunga sosta di campionato, sarà la prossima avversaria della Fiorentina (match in programma sabato 10 ottobre alle 15 allo stadio Ferraris di Genova).
Pubblicità
Avversari
Bravo Vanoli, ora c'è una squadra. Squilli di "Drago", De Gea, Jimenez, Fagioli. Oulai, più istinto che ragione, ma serve... La sosta come trampolino verso la rincorsadi Mario Tenerani
Le più lette
1 Bravo Vanoli, ora c'è una squadra. Squilli di "Drago", De Gea, Jimenez, Fagioli. Oulai, più istinto che ragione, ma serve... La sosta come trampolino verso la rincorsa
2 Nuovo coraggio e un ritrovato leader difensivo, per Vanoli altre risposte positive in attesa di ritrovare il miglior Atta e inserire Oulai
Copertina
FirenzeViolaIncedibile per il club, intoccabile per Vanoli: Ndour al centro del 'villaggio' Fiorentina
Andrea GiannattasioDagli inviatiAllegri: "Se oggi siamo contenti del pari non va bene. Buona Fiorentina"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com