Qui Genoa, rivoluzione sul team manager: via Vecchia, torna Pellegri
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ll momento difficile attraversato dal Genoa non riguarda soltanto il campo. La società ha deciso di intervenire anche sugli equilibri interni, affidandosi a una figura molto conosciuta nell’ambiente rossoblù: Marco Pellegri prenderà il posto di Christian Vecchia, dirigente arrivato al Genoa ai tempi della presidenza Preziosi. La notizia non è ancora ufficiale.
Come riporta PrimoCanale, emittente ligure, sul suo sito ufficiale, la decisione è arrivata in una fase particolarmente delicata per la squadra, reduce da risultati negativi e da settimane nelle quali tensione e pressione sono inevitabilmente aumentate. Proprio per questo il club ha scelto di puntare su una persona capace di conoscere bene ambiente, spogliatoio e mondo genoano.
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