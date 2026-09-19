Napoli, i convocati per Firenze: c'è Anguissa. Out Meret e Spinazzola

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Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista della trasferta di Firenze. Il Napoli ha infatti diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro la Fiorentina e, tra i nomi presenti, c’è anche quello di Zambo Anguissa, scelta anticipata dal tecnico azzurro in conferenza. Il centrocampista sembrava inizialmente destinato a saltare la partita, dopo essere rimasto fuori anche nelle ultime due uscite del Napoli, ma nelle ultime ore la situazione è cambiata e sarà a disposizione, anche se difficilmente partirà titolare.

Come riportato nel report medico pubblicato dal club azzurro, Anguissa ha svolto la seduta mattutina insieme al resto del gruppo, avvicinandosi così alla convocazione per la gara di domani contro la Fiorentina.

I convocati di mister Allegri per il match contro la Fiorentina, domani alle 12:30 allo stadio Artemio Franchi:

Anguissa, Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Favasuli, Gilmour, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, Milinkovic-Savic, Neres, Olivera, Politano, Pugliese, Rrahmani, Vergara.