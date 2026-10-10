Genoa, le probabili scelte di De Rossi per la sfida ai viola: davanti il duo Vitinha-Osmajic
La sosta internazionale ha lasciato diversi problemi fisici al Genoa: dopo Meichtry e Colombo, anche Sow si è fermato. De Rossi, però, ha raccolto segnali incoraggianti dal gruppo, nonostante un avvio complicato, con quattro ko nelle prime cinque giornate e nessuna vittoria. Contro una Fiorentina in crescita, l’obiettivo è rilanciare un attacco finora poco incisivo, tra i peggiori della Serie A insieme a quello del Bologna. Con le opzioni ridotte, De Rossi potrebbe schierare Vitinha dal primo minuto e affidarsi ancora a Osmajic, già autore di due reti.
Sul piano tattico restano aperte due possibilità: il passaggio alla difesa a quattro oppure una mediana più fisica, con Traoré candidato a partire titolare dopo la buona prova contro il Rapid. Assente Amorim, mentre durante la sosta mancavano anche Ostigard e Vasquez. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
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