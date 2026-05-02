Genoa, Norton-Cuffy salta l'Atalanta ma con la Fiorentina ci sarà

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Brooke Norton-Cuffy salta la partita di questa sera che il Genoa giocherà alla New Balance Arena contro l'Atalanta ma le condizioni dell'esterno non preoccupano. Infortunatosi nel corso dell'ultima pausa per le Nazionali, il giocatore ha iniziato il suo percorso di recupero mostrando negli ultimi giorni dei progressi che lo hanno fatto gradualmente rientrare in gruppo. Nella conferenza stampa, lo stesso De Rossi aveva fatto il punto sui giocatori sulla via del rientro: "Ekuban rientra, si allena con noi da un paio di giorni. Anche Norton-Cuffy, nessuno dei due giocherà dall’inizio.

Hanno un’autonomia ben precisa, ho voglia di farli giocare. Baldanzi è fuori, non mi sembra ci siano altri infortunati". La motivazione della mancata convocazione - spiega TMW - è soltanto a scopo precauzionale con l'intenzione di averlo a pieno regime per il prossimo match sul campo della Fiorentina.