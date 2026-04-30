Roma, altro nome nel casting per il nuovo ds: piace Nani dell'Udinese
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Prosegue in casa Roma, squadra avversaria della Fiorentina nel prossimo turno di campionato, la ricerca di un nuovo profilo per il ruolo di direttore sportivo, con il futuro di Frederic Massara che appare ormai segnato. Uno dei nuovi nomi che è al vaglio della società giallorossa è quello di Gianluca Nani, l'uomo che cura il mercato dell'Udinese dall'estate del 2024.
Stando però a quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, Nani non sarebbe l'unico potenziale identikit per entrare nella dirigenza della Roma, né quello favorito allo stato attuale, visto che restano in corsa Cristiano Giuntoli, Tony D'Amico, Giovanni Manna e Sean Sogliano.
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