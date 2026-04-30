Per Sky la Roma riparte da Mancini e Cristante: i loro rinnovi solo da ufficializzare

Per Sky la Roma riparte da Mancini e Cristante: i loro rinnovi solo da ufficializzareFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:18Avversari
di Redazione FV

La Roma, dopo lo scossone dell'addio di Ranieri e quello (a fine stagione) del ds Massara, sta già programmando la squadra del futuro con Gian Piero Gasperini. E secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico vuole ripartire da due senatori come Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Da Trigoria trapelerebbe infatti che per loro sono già pronti i rinnovi, per i quali manca solo l'ufficialità.