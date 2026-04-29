Roma, Gasperini recupera Kone: il francese verso la convocazione contro la Fiorentina

Roma, Gasperini recupera Kone: il francese verso la convocazione contro la FiorentinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:39Avversari
di Redazione FV

Per la partita contro la Fiorentina di lunedì sera il tecnico della Roma Gasperini avrà quasi tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per Pellegrini e Dovbyk che dovrebbero tornare la prossima settimana. Sarà pronto già nelle prossime ore, invece, Koné che si rivedrà in gruppo dopo un mese e mezzo ai box a causa di una lesione alla coscia. Il francese punta a rientrare tra i convocati e alla staffetta con Pisilli.

In attacco, a distanza di quasi 100giorni, dovrebbe rivedersi il tridente formato da Soulè, Dybala e Malen mentre a sinistra, a sgasare, ci penserà ancora Wesley. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.