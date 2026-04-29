ESPN annuncia: accordo preliminare raggiunto tra Dybala e il Boca
Il fantasista della Roma Paulo Dybala, secondo l'emittente televisiva ESPN, avrebbe trovato un accordo preliminare con il Boca Juniors, per il suo trasferimento a parametro zero nella prossima stagione. Una notizia sicuramente di peso per uno dei giocatori più pericolosi del club capitolino, visto anche il suo recente rientro in campo contro il Bologna dopo quasi due mesi di stop, a pochi giorni della sfida Champions contro la Fiorentina all'Olimpico, in programma lunedì prossimo.
Un'indiscrezione che rappresenterebbe un ritorno gradito in Argentina per il giocatore, in quanto non molto tempo fa, durante una sua visita alla Bombonera aveva rilasciato queste dichiarazioni a proposito di un suo possibile trasferimento: "Sarebbe fantastico, non si sa mai”. Parole che hanno alimentato le speranze dei tifosi di Buones Aires e il malcontento di alcuni tifosi giallorossi.
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