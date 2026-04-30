Malen insegue Balotelli: ecco il record che eguaglierebbe in caso di rete alla viola
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Nel Monday Night della 35esima giornata di Serie A tra Roma e Fiorentina, l'attaccante della Roma, Donyell Malen potrebbe eguagliare e forse battere un record che appartiene a Mario Balotelli dalla stagione 2012/2013. Il primato di cui parliamo è quello che riguarda il maggior numero di reti segnate da un calciatore acquistato nel mercato invernale in una singola stagione.
L'attaccante olandese al momento si trova a quota 11 gol, al pari di Maxi Lopez (2009/2010) e a una sola lunghezza da Balotelli. L'augurio della tifoseria della Fiorentina è ovviamente che questo record venga eguagliato e superato nel turno successivo alla trasferta di Roma.
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