Malen insegue Balotelli: ecco il record che eguaglierebbe in caso di rete alla viola

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Nel Monday Night della 35esima giornata di Serie A tra Roma e Fiorentina, l'attaccante della Roma, Donyell Malen potrebbe eguagliare e forse battere un record che appartiene a Mario Balotelli dalla stagione 2012/2013. Il primato di cui parliamo è quello che riguarda il maggior numero di reti segnate da un calciatore acquistato nel mercato invernale in una singola stagione.

L'attaccante olandese al momento si trova a quota 11 gol, al pari di Maxi Lopez (2009/2010) e a una sola lunghezza da Balotelli. L'augurio della tifoseria della Fiorentina è ovviamente che questo record venga eguagliato e superato nel turno successivo alla trasferta di Roma.