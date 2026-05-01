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Roma, festa in piscina di squadra in occasione del primo maggio

Roma, festa in piscina di squadra in occasione del primo maggioFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:40Avversari
di Redazione FV

Allenamenti ma anche relax per la Roma in vista della sfida con la Fiorentina, match in programma lunedì 4 maggio allo stadio Olimpico alle ore 20.45. Dopo esser scesi in campo per la seduta odierna al Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria alcuni calciatori giallorossi si sono concessi un momento di relax per festeggiare insieme il primo maggio.

Incontro che è stato reso pubblico da El Shaarawy attraverso una storia Instagram condivisa sui propri canali social che ritrae Wesley, Soulé, Hermoso, Ndicka, Dovbyk, l'ex portiere viola Gollini, Dybala, El Aynaoui, Pisilli, Vaz, Venturino, Koné e Tsimikas. Presente anche un commento che recita: "What a team", ovvero "Che squadra".