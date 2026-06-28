FirenzeViola A San Piero a Sieve quinto appuntamento sul centenario viola: ecco le info

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Si chiude martedì 30 giugno il ciclo di iniziative dedicate ai 100 anni della Fiorentina organizzato dall'Associazione "Storia Viola". L'appuntamento è fissato presso lo stadio di San Piero a Sieve per il quarto e ultimo incontro della serie di eventi che hanno ripercorso il secolo di vita del club gigliato.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Scarperia e San Piero e realizzata in collaborazione con la Polisportiva San Piero a Sieve, la Pro Loco di Scarperia e il Circolo MCL di San Piero a Sieve, prenderà il via alle ore 21. Prima dell'incontro è prevista un'apericena benefica, in programma dalle 19:30.

Nel corso della serata saranno presenti ex calciatori viola e protagonisti dell'ultimo quarto di secolo della storia della Fiorentina, che condivideranno ricordi, aneddoti e testimonianze legate al mondo gigliato. Per informazioni e prenotazioni dell'apericena è possibile contattare i numeri 339 5353451 e 347 7609692.