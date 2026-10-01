Qui Genoa, domani amichevole col R. Bucarest: tre big lasciati a casa

Il Genoa ha diramato la lista dei ventidue convocati per la gara amichevole contro il Rapid Bucarest. Assenti chiaramente i nove nazionali (Østigard, Otoa, Vasquez, Wiafe, Puczka, Mitaj, Ellertsson, Sow, Osmajic), gli infortunati Meichtry, Havel, Venturino e Nuredini e tre giocatori che non sono ai box, ma si è preferito trattenere a Genova per evitare rischi. Si tratta di Bijlow, Amorim e Junior Messias.

De Rossi potrà disporre di soli dodici elementi della Prima Squadra, a cui sono stati aggregati ben dieci calciatori del Genoa Primavera. Nello specifico, partono per Bucarest i tre difensori Klisys (2007), Stradiotto (2007) e Fabbri (2008); i due laterali Lauricella (2007) e Marcelo Vaz (2007); i due centrocampisti Judelson (2007) e Brizzolari (2009); il trequartista o centrocampista offensivo Mendolia (2007); le due seconde punte Robinho Jr (2007) e Spicuglia (2007).

I 22 CONVOCATI DEL GENOA: Sommariva, Stolz, Marcandalli, Klisys, Sabelli, Drameh, Marcelo Vaz, Ehizibue, Frendrup, Traorè, Baldanzi, Vitinha, Colombo, El Shaarawy, Robinho Jr, Brizzolari, Fabbri, Stradiotto, Judelson, Lauricella, Mendolia, Spicuglia.