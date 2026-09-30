Viola, occhio a Colombo: un anno fa si sbloccò proprio contro i viola

Un precedente che in casa Fiorentina si augurano di non dover rivivere. Lorenzo Colombo, infatti, è ancora alla ricerca del primo gol stagionale e potrebbe trovare sulla sua strada proprio quei viola che un anno fa gli permisero di interrompere un lungo digiuno. Dopo 10 giornate senza segnare, nell'11ª Colombo sbagliò un rigore contro la Fiorentina, riuscendo però a trovare ugualmente la rete con un gol piuttosto rocambolesco. Da lì iniziò un periodo positivo, con 5 centri nelle successive 10 partite.

Il contesto oggi è differente, ma la Fiorentina dovrà fare attenzione. Colombo ha iniziato la stagione con qualche difficoltà, fallendo anche un penalty contro il Frosinone e restando a quota zero dopo 5 gare. Dopo la sosta, però, ritroverà proprio i viola, avversario che potrebbe riaccendere ricordi tutt'altro che negativi. In casa Fiorentina, naturalmente, ci si augura che il precedente non si ripeta e che il numero 29 debba rimandare ancora l'appuntamento con il gol.