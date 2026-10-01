L'Italia U21 batte l'Armenia nel recupero dopo 2 traverse e un rigore fallito. Ndour in campo 90 minuti

.Due traverse e un rigore sbagliato da Koleosho, l'Italia Under 21 nella ripresa domina sull'Armenia e dopo gli episodi sfortunati nel recupero arriva l'1-0 con gol di Cisse che entrato nell'intervallo ha spaccato in due la gara. Nei primi 45' infatti a parte un'occasione per parte la gara non si accende, ma nella ripresa, con i cambi (Cisse, Lulli e Liberali, fuori Lipani, Fini e Favasuli, al 52' entrerà anche Fortini) l'Italia ingrana una marcia in più rispetto all'avversaria ma prima Cisse (56') poi Comuzzo (70') colpiscono il legno. Al 77' l'occasione più ghiotta dal dischetto che però Koleosho come detto si fa parare da Davtyan.

L'Italia accusa il colpo ma negli ultimi minuti prova l'assedio con il portiere armeno che sembra parare tutto, tranne il tiro, al 95', di Cisse con assist di Comuzzo. Ndour in campo per tutta la gara. Grazie a questa vittoria l'Italia si avvicina alla Polonia (ora a +3) con cui ora avrà lo scontro diretto il 5 ottobre a Pescara: servirà vincere con due gol di scarto per qualificarsi come primi (ne passa solo una, senza dover aspettare i conteggi per le migliori seconde o gli spareggi).