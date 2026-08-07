Fiorentina-Depor 1-1, i promossi e bocciati del Corriere dello Sport: "Bene Ndour, male Christensen"

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Sul Corriere dello Sport di oggi spazio anche all'1-1 raccolto dalla Fiorentina nell'ultimo test-match estivo: amichevole del Viola Park tra Fiorentina e Deportivo a Coruña, patita in cui Fabio Grosso ha mostrato che continua a lavorare sul 4-3-2-1, modulo già visto nelle precedenti sfide estive. Una prova che ha dato indicazioni positive in vista dell’esordio ufficiale, con i nuovi acquisti sempre più integrati nel progetto viola.

Per il Corriere dello Sport il migliore in campo è stato Cher Ndour, autore del gol del momentaneo vantaggio con uno splendido destro al volo sugli sviluppi di un cross di Fagioli e protagonista di una prestazione di qualità in mezzo al campo. Tra le note positive anche Atta, Kean e la coppia difensiva formata da Dragusin e Ranieri, capaci di limitare Aubameyang e l’attacco spagnolo.

Il pareggio del Deportivo è arrivato nel finale dopo una serie di cambi, con un errore di gestione tra Pongracic e Christensen che ha portato alla punizione decisiva trasformata da Nsongo. Proprio il portiere danese è stato indicato dal Corriere dello Sport come il peggiore in campo della sfida. Al di là del risultato, però, il quotidiano sottolinea i segnali incoraggianti mostrati dalla nuova Fiorentina di Grosso.