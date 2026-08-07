Calciomercato Il Bologna è su Roberto Piccoli: ecco quanto chiede la Fiorentina per cederlo

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Il calciatore viola può partire ma solo in caso di offerta a titolo definitivo: ecco la situazione

Il mercato degli attaccanti in Serie A resta in movimento e tra i nomi valutati dal Bologna c'è anche quello di Roberto Piccoli. Come ha spiegato Niccolò Ceccarini su Radio FirenzeViola, il club rossoblù sta facendo le proprie riflessioni sul reparto offensivo e il centravanti della Fiorentina rappresenta una delle opzioni prese in considerazione per rinforzare la rosa.

Le richieste della Fiorentina

La società viola, però, ha già definito la propria posizione: Piccoli non partirà in prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina non intende infatti perdere il controllo del giocatore e, nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta, valuterà soltanto una cessione a titolo definitivo. La valutazione del classe 2001 si aggira attorno ai 18 milioni di euro, cifra considerata la base minima per poter aprire a un possibile addio. Il Bologna, intanto, osserva e valuta le proprie alternative: Dallinga non ha convinto pienamente, mentre su Dovbyk restano dubbi legati alle condizioni fisiche.

Il sostituto

Qualora Piccoli dovesse lasciare Firenze, la Fiorentina avrebbe già individuato il possibile sostituto: il nome seguito è quello di Mateo Pellegrino del Parma, profilo gradito per completare il reparto offensivo a disposizione di Fabio Grosso. Poi c'è la situazione Moise Kean: la Fiorentina lo ha confermato come centravanti per la prossima stagione, ma occhio a possibili offerte dall'estero per il centravanti classe 2000.