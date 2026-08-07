Mastantuono-Fiorentina, il gentlemen agreement col Real e i retroscena del colpo viola

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Sul Corriere dello Sport qualche dettaglio sull'operazione che ha portato Franco Mastantuono alla Fiorentina in prestito: il classe 2007 proveniente dal Real Madrid sottoscriverà un contratto annuale, con la possibilità - confermata da Madrid - di prolungarlo di un anno al raggiungimento della Champions o Europa League. Un accordo sulla parola, il più classico dei gentlemen agreement. Niente di scritto insomma. È, però, una conferma indiretta degli obiettivi sempre più prestigiosi che si è posta la società viola. Non che ce ne fosse bisogno, considerata la caratura degli acquisti portati a termine, su tutti quello del talento di Azul, tanto importante quanto inatteso.

Continua il Corriere: Mastantuono ha battezzato l’Italia come sua destinazione, e assieme al Real Madrid ha iniziato a dialogare con la Fiorentina che si era mossa per prima e soprattutto gli aveva garantito fin da subito la centralità nel proprio progetto tecnico. Cosa che da altre parti non era assolutamente scontata. Questo ha facilitato l'operazione tra i due club, che pagheranno ognuno 1,8 milioni di stipendio.

