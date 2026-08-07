MastanTuono e Fulmini, il Corriere dello Sport scrive: "Finalmente un acquisto da aeroporto!"

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Finalmente l’acquisto da aeroporto. Nel vero senso della parola, perché ieri pomeriggio Franco Mastantuono è stato accolto da una fiumana di tifosi colorati di viola e albiceleste, che hanno sfidato un caldo improponibile pur di partecipare all'evento. C'era addirittura qualche sostenitore del Real Madrid. Appena atterrato a Peretola, il classe 2007 ha fatto un bagno di folla memorabile, tra chi urlava il suo nome, chi gli chiedeva una foto, chi un autografo. Ovviamente non è stato possibile visto che il ragazzo ha raggiunto a fatica il van nero con cui la Fiorentina era venuta a prenderlo. Occhiali da sole, t-shirt nera, tre collane argentate e la sua inseparabile chitarra: così ha fatto capolino il nuovo acquisto, visibilmente emozionato. «Suonala, suonala, suonala per noi» hanno intonato i presenti, alcuni di loro in lacrime. Lo scrive il Corriere dello Sport, raccontando il giovedì di passione vissuto dai tifosi viola per l'arrivo di Franco Mastantuono, ieri atterrato a Firenze attorno alle 19.30

L'arrivo di Mastantuono, scrive il Corriere, può aprire nuovi scenari tattici, proprio perché improvviso. Di base l’argentino è un trequartista e chissà che Fabio Grosso non decida di schierare i due fantasisti dietro la punta in un ipotetico 4-3-2-1. Stanti così le cose, la pedina da affiancare a Mastantuono sarebbe Albert Gudmundsson. Questo permetterebbe all’islandese di navigare in acque tranquille, visto che accentrandosi potrebbe interpretare un ruolo più vicino alle sue caratteristiche. E soprattutto consentirebbe a Grosso di schierare una formazione più imprevedibile.