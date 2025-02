Fiorentina, la sconfitta in finale di Mitropa e la contestatissima débacle contro l'Anderlecht

Nuova puntata di "Archivi Polverosi" su Radio FirenzeViola, dove continua il nostro viaggio nelle 50 partite più significative delle coppe europee disputate dalla Fiorentina nei suoi 100 anni di storia. In questa puntata, Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini hanno raccontato la prima finale di Mitropa Cup disputata dalla Fiorentina nel 1965, persa dai viola contro gli ungheresi del Vasas ma anche il percorso in Coppa Uefa nella stagione 1984-1985 durato poco dopo la sconfitta nel doppio confronto nel secondo turno contro l'Anderlecht.

MITROPA CUP 1965

Finale - 26 giugno 1965

Vasas-Fiorentina 1-0

La Fiorentina esce sconfitta dalla prima finale di Mitropa Cup disputata nella sua storia contro il Vasas in una partita contestatissima a causa del pessimo arbitraggio del direttore di gara austriaco Schiller. L'arbitro è stato fischiatissimo a causa del rigore della vittoria assegnato contro i viola, con i 5mila spettatori presenti che hanno costretto lo stesso fischietto a lasciare il campo di corsa dopo la fine della partita. Contestazione che è proseguita anche nel momento in cui il presidente della Federcalcio austriaca ha consegnato la coppa al Vasas.

COPPA UEFA 1984-1985

Primo turno andata - 19 settembre 1984

Fenerbahce-Fiorentina 0-1 (Pecci)

Primo turno ritorno - 3 ottobre 1984

Fiorentina-Fenerbahce 2-0 (Pulici, Passarella)

Secondo turno andata - 24 ottobre 1984

Fiorentina-Anderlecht 1-1 (Socrates)

Secondo turno ritorno - 7 novembre 1984

Anderlecht-Fiorentina 6-2 (Socrates, Pecci)

Nel 1984-1985 la Fiorentina torna in Europa dopo una stagione esaltante ma il percorso in Coppa Uefa dura poco. Nel primo turno i viola superano il Fenerbahce nel doppio confronto con Eraldo Pecci protagonista nella vittoria in Turchia. Lo stesso Pecci ha raccontato così il gol nel corso di una lunga intervista che potrete ascoltare in questa puntata: "Il portiere si buttò a gatto perché venne sorpreso dal mio tiro e si gettò verso la palla di pancia e non di fianco come accade solitamente per i portieri". Nel turno successivo, dopo l'iniziale pareggio casalingo per 1-1 maturato al Franchi, nella contestatissima partita di ritorno in Belgio la Fiorentina cade per 6-2 salutando l'Europa con grandi polemiche causate da un arbitraggio definito dai giocatori ma anche dai quotidiani dell'epoca, scandaloso.