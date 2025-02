Fiorentina, la vittoria della Coppa Italia sul Catanzaro e i successi sul West Ham nel 1975

Nuova puntata di "Archivi Polverosi" su Radio FirenzeViola, dove continua il nostro viaggio nelle 50 partite più significative delle coppe europee disputate dalla Fiorentina nei suoi 100 anni di storia. In questa puntata, Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini hanno raccontato la finale di Coppa Italia della stagione 1965-1966 con la vittoria della Fiorentina contro il Catanzaro per 2-1 e la doppia finale di Coppa Italo-inglese del 1975 quando la Fiorentina supero il West Ham sia in casa che in trasferta.

COPPA ITALIA 1965-1966



Finale - 19 maggio 1966

Fiorentina-Catanzaro 2-1 d.t.s. (Hamrin, Bertini)

La Fiorentina vince la terza Coppa Italia della propria storia superando il Catanzaro ai tempi supplementari con un calcio di rigore segnato da Bertini a 5' dalla fine della partita. I calabresi, arrivarono in finale da underdog direttamente dalla Serie B (alla fine della stagione si piazzeranno decimi in cadetteria), ma eliminando sul proprio percorso squadre blasonate come il Torino ai quarti (ai calci di rigore) e la Juventus in semifinale per 2-1 in trasferta in Piemonte. La Fiorentina invece arrivò alla finale dell'Olimpico eliminando tra le altre il Milan ai quarti di finale e l'Inter in semifinale.

COPPA ITALO-INGLESE 1975

Finale andata - 3 settembre 1975

Fiorentina-West Ham 1-0 (Guerini)

Finale ritorno - 10 dicembre 1975

West Ham-Fiorentina (Speggiorin)

La Fiorentina, vincitrice della Coppa Italia al termine della stagione 1974-1975 affrontò e vinse contro il West Ham che nella stagione precedente aveva vinto la Coppa d'Inghilterra. I viola conquistarono così la quarta edizione della competizione vincendo all'andata al Franchi con un gol di Vincenzo Guerini e ribadendo il risultato, con un altro 1-0 questa volta firmato da Speggiorin, in uno degli stadi più iconici del calcio inglese come Upton Park.