Fiorentina, la storica vittoria contro la Dinamo Kiev e il ko nella coppa Anglo-italiana

vedi letture

Nuova puntata di "Archivi Polverosi" su Radio FirenzeViola, dove continua il nostro viaggio nelle 50 partite più significative delle coppe europee disputate dalla Fiorentina nei suoi 100 anni di storia. In questa puntata, Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini hanno raccontato il doppio confronto con la Dinamo Kiev nella Coppa dei Campioni del 1969-1970 e la finale della Coppa Anglo-italiana del 1973 contro il Newcastle.

Coppa Campioni 1969-1970

Ottavi di finale - 12 novembre 1969

Dinamo Kiev-Fiorentina 1-2 (Chiarugi, Maraschi)

Ottavi di finale - 26 novembre 1969

Fiorentina-Dinamo Kiev 0-0

Per raccontare questa prima storica vittoria di una squadra italiana in Unione Sovietica, nel corso della trasmissione è intervenuto anche il grande Luciano Chiarugi, autore del primo dei due gol che hanno permesso ai viola di superare i sovietici a Kiev: "Questa partita per me è stata indimenticabile. Il merito va a tutta la squadra ma anche e soprattutto a Pesaola. Andare a vincere in Russia fu incredibile. Poche squadre hanno vinto contro squadre russe in quel periodo. Mi ricordo ancora il portiere Rudakov, che alla vigilia veniva esaltato come un grandissimo, ma che sul secondo gol sbagliò la risposta su una grande punizione di Amarildo che permise a Maraschi di segnare il gol vittoria".

Torneo Anglo-italiano 1973

Finale - 3 giugno 1973

Fiorentina-Newcastle 1-2 (Clerici)

La Fiorentina arrivò in finale della quarta edizione di questa competizione dove si affrontarono 16 squadre, 8 italiane e 8 inglesi, e dove i viola debuttarono con un pareggio per 1-1 addirittura all'Old Trafford contro il Manchester United di Bobby Charlton. In finale, giocata a Firenze a giugno, la Fiorentina però non riuscì a battere il Newcastle, che superò i viola per 2-1.