Fiorentina, la prima grande vittoria al Camp Nou e il discusso ko a tavolino del 1977

Nuova puntata di "Archivi Polverosi" su Radio FirenzeViola, dove continua il nostro viaggio nelle 50 partite più significative delle coppe europee disputate dalla Fiorentina nei suoi 100 anni di storia. In questa puntata, Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini, hanno raccontato della storica vittoria al Camp Nou contro il Barcellona in Coppa delle Fiere nella stagione 1964-1965 e del discusso pareggio contro lo Schalke 04 in Coppa Uefa nella stagione 1977.

COPPA DELLE FIERE 1964-1965

Trentaduesimi di finale - 23/09/1964

Barcellona-Fiorentina 0-1 (Hamrin)

Nell'edizione 1964-1965 della Coppa delle Fiere, la prima in cui i viola hanno partecipato alla competizione, la Fiorentina si impone per la prima volta sul campo del Barcellona con un gol di Hamrin arrivato nel corso del primo tempo di gara. I viola espugnano così uno dei campi più importanti del mondo, salvo poi essere eliminati a causa della sfida di ritorno giocata al Franchi dove i catalani si imposero per 2 reti a zero.

COPPA UEFA 1977-1978

Trentaduesimi di finale - 14/09/1977

Fiorentina-Schalke 04 0-0 (0-3 a tavolino)

Una partita che, a suo modo, è entrata nella storia della Fiorentina, quella pareggiata in casa contro lo Schalke 04 e poi persa a tavolino per 3-0 a causa dell'utilizzo di Gianfranco Casarsa, sceso in campo nonostante una squalifica ancora valida. Nella partita di ritorno, in ogni caso, i tedeschi si imposero per 2-1 in Germania. I viola vennero puniti con questo ko solo in un secondo momento, quando dalle distinte di gioco si capì che sulla testa del giocatore viola, pendeva una squalifica da scontare proprio alla prima partita internazionale.



