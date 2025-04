Fiorentina, da "Irina te amo" al successo di Anfield: la seconda semifinale della "Archivi Polverosi Cup"

vedi letture

Nuova puntata di "Archivi Polverosi" su Radio FirenzeViola, dove continua il nostro viaggio nelle 50 partite più significative delle coppe europee disputate dalla Fiorentina nei suoi 100 anni di storia. In questa puntata, Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini hanno presentato la seconda semifinale della "Archivi Polverosi Cup" dopo che nella prima semifinale a trionfare è stata la finale di Coppa Campioni persa per 2-0 contro il Real Madrid. La seconda semifinale che i nostri lettori e ascoltatori dovranno votare fino ad arrivare alla partita delle coppe più importante della storia viola e composta da: la finale di Supercoppa italiana vinta nel 1996 contro il Milan a San Siro, dal pareggio a Barcellona in Coppa delle Coppe nel 1997, la vittoria in trasferta contro l'Arsenal in Coppa Campioni nel 1999 e la vittoria ad Anfield nella Champions del 2009.

Supercoppa Italiana - 1996

Finale - 25 agosto 1996

Milan-Fiorentina 1-2 (Batistuta 2)

Una delle pagine più belle della storia della Fiorentina targata Cecchi Gori, entrata di diritto nella memoria collettiva oltre che per l'incredibile doppietta di Batistuta anche per la sua esultanza rivolta alla moglie Irina.

Coppa delle Coppe - 1996-1997

Semifinale di andata - 10 aprile 1997

Barcellona-Fiorentina 1-1 (Batistuta)

Il racconto del gol pazzesco di Batistuta e la sua esultanza col dito al naso per zittire idealmente i 90 mila tifosi catalani che lo stavano fischiando dal primo minuto.

Coppa Campioni 1999-2000

Fase a gironi - 27 ottobre 1999

Arsenal-Fiorentina 0-1 (Batistuta)

Una partita epica conclusa con una grandissima vittoria sempre firmata da Batistuta ma anche da altri campioni come Toldo. Un gol che tutti ricordano ma anche le tantissime parate che il portiere viola riuscì a compiere contro i Gunners.

Champions League 2009-2010

Fase a gironi - 9 dicembre 2009

Liverpool-Fiorentina 1-2 (Jorgensen, Gilardino)

L'esultanza di Gilardino in piedi davanti al settore ospiti colorato di viola, un tripudio per la Fiorentina di Prandelli che così conquistò la testa del proprio girone di Champions.