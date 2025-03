Fiorentina, la vittoria della Mitropa Cup 1966 e la quarta Coppa Italia vinta col Milan

vedi letture

Nuova puntata di "Archivi Polverosi" su Radio FirenzeViola, dove continua il nostro viaggio nelle 50 partite più significative delle coppe europee disputate dalla Fiorentina nei suoi 100 anni di storia. In questa puntata, Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini hanno raccontato, per prima, la vittoria della Fiorentina della Mitropa Cup 1966. La squadra allenata allora da Giuseppe Chiappella sconfisse in semifinale gli austriaci del Wiener Sport Club, per 4-2, e poi all'ultimo atto ebbe la meglio per 1-0 sui cechi dello Jednota Trencin.

Semifinale Mitropa Cup 1966: FIORENTINA-WIENER SPORT CLUB 4-2

Marcatori: Webora (F), Brugnera (F), Hamrin (F), Hof (W), Hof (W), Brugnera (F).

Fu una gara che la squadra viola fece sua già nel primo tempo, concluso sul 3-0 con Webora, Brugnera e Hamrin a mettere in chiaro le cose. Nella ripresa tornano in gara gli ospiti con la doppietta di Hof che arriva nel giro di sette minuti, ma 120 secondi dopo (al 65') arriva il secondo sigillo di Brugnera a spedire la Fiorentina in finale.

Finale Mitropa Cup 1966: FIORENTINA-JEDNOTA TRENCIN 1-0

Marcatori: Brugnera (F).

La finale di quella edizione del torneo venne decisa dalla terza rete personale di Mario Brugnera, autentico protagonista di quella cavalcata che dopo la doppietta in semifinale ha timbrato anche l'ultimo atto, con una rete al 77' che ha portato gli uomini di Chiappella ad alzare il trofeo.

L'altra impresa raccontata in questa puntata di "Archivi Polverosi" è la Coppa Italia del 1975, la quarta nella storia della Fiorentina. Che in finale ebbe la meglio del Milan.

Finale Coppa Italia 1975: FIORENTINA-MILAN 3-2

Marcatori: Casarsa (F), Bigon (M), Guerini (F), Chiarugi (M), Rosi (F).

Fu la gara che regalò al club viola il suo quarto titoloa livello di Coppa Italia, in una partita dalle mille emozioni che vide la Fiorentina andare avanti per tre volte, essendo ripresa dal Milan sia al primo che al secondo vantaggio, firmati da Casarsa e Guerini e pareggiati da Bigon e Chiarugi. La rete della vittoria la sigla Rosi al 67', con la squadra di Mario Mazzoni che al triplice fischio fa festa.